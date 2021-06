Gelées du mois d'avril : un plan d'aide pour les agriculteurs sinistrés

À Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), des arbres ont été dénudés à cause des gelées du mois d'avril. Les traces de son cauchemar sont encore là. Quentin Malossane a perdu 90% de sa production d'abricots. Aujourd'hui représente une lueur d'espoir pour combler les un million et demi d'euros qu'il a perdus avec des aides de l’État. Ces dernières sont estimées entre 300 000 et 400 000 euros. L'arboriculteur espère le recevoir rapidement. En plus de cette aide, l’État lui permet de mettre ses employés au chômage partiel et de ne pas payer une partie de la cotisation sociale. Chez Juan Carlos Asencio à Bourg-lès-Valence, les pertes financières sont également colossales. Même les fruits récoltés sont déformés. L'arboriculteur estime qu'il lui faudrait entre 30 000 et 50 000 euros d'aides pour repartir à zéro. Première victime du changement climatique, la filière est fragilisée. Ces quinze dernières années, le nombre d'arboriculteurs dans l'Hexagone a diminué de moitié.