Gendarmerie dans les villages : une présence rassurante

C'est une gendarmerie toute neuve, inaugurée il y a tout juste un an dans l'ancienne école du village. Les habitants de Cordes-sur-Ciel y sont très attachés. Dans ce très beau village de 1 000 habitants, les faits de délinquance ne sont pas si courants, mais la fréquentation touristique y est très forte pendant l'été. Ici, nombreux sont ceux qui pensent que les gendarmes y ont toute leur place. La brigade de Cordes compte sept gendarmes, hommes et femmes. La boucherie de Maggy Ben se trouve juste en face de la gendarmerie, et elle apprécie cette proximité. "On a un dialogue avec les gendarmes, que l'on respecte surtout, et qui sont à l'écoute", lance-t-elle. À 17 kilomètres de là, la gendarmerie de Vaour a fermé il y a quelques années. Les 350 habitants de ce village, un peu isolé, regrettent la disparition de ce service. Ici aussi, la sécurité n'est pas vraiment de mise, mais le départ des gendarmes a laissé un grand vide dans le village. Dans ces campagnes, les petites brigades de gendarmerie sont perçues comme une présence rassurante. C'est une proximité qui fait souvent office de prévention. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe