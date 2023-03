Gendarmes blessés : le village sous le choc

À l'intérieur de la maison, il ne reste plus rien. L'explosion a entraîné un incendie qui a tout brûlé. Il n'y a plus que les murs qui restent debout. Les voisins ont été frappés par la violence de la déflagration et des flammes. Dans ce hameau tranquille de moins de 300 habitants, beaucoup ont encore du mal à y croire. à La Chapelle (Allier), le suspect ne cachait pas ses problèmes avec les forces de l'ordre, ses multiples condamnations. Si ses voisins sont choqués, ils ne sont pas totalement surpris. Ils décrivent avant tout un homme malheureux qui évoquait parfois l'idée du suicide. Les militaires venaient de la caserne de Vichy (Allier). Leurs collègues se disent complètement abasourdis. Les trois blessés graves faisaient partie d'une unité qui ne compte qu'une dizaine d'agents. Le choc est immense, les riverains partagent leur peine. La campagne du militaire le plus gravement atteint est aussi gendarme ici, ils attendent un bébé ensemble. Lui est toujours dans le coma. Et pour le moment, on ne sait pas s'il survivra à ses blessures. TF1 | Reportage F. Litzler, G. Vuitton