Généalogie : un jeu d'enfants !

Sept ans que Laure est tombée dans la généalogie. Déjà, elle a retracé l'histoire de sa famille jusqu'à la révolution. Dans les dossiers, des écrits et des photos avec des points d'interrogation. Les éléments d'une grande enquête historique qui révèlent de jolies anecdotes. La généalogie passionne les Français, un sur deux a déjà fait des recherches sur sa famille. Cet engouement, on le doit beaucoup à la mise en ligne des archives départementales qui simplifient la démarche. Des documents pas toujours simples à déchiffrer, de nombreux passionnés viennent chercher de l'aide au Salon de la généalogie. Des dizaines d'associations généalogiques ouvrent leurs bases de données gratuitement le temps du Salon. Certains ont même des belles surprises. Trouver des ancêtres célèbres, certains en rêvent, il y a même un stand dédié. Dernière curiosité du Salon, pour rendre la généalogie accessible aux jeunes, un escape game. Les moins de 35 ans sont, en effet, de plus en plus nombreux parmi les 7 000 personnes accueillies chaque année au Salon. TF1 | Reportage D. Mourgues, S. Hernandez, S. Caffin