General Electric à Belfort : des salariés partagés entre crainte et colère

L'annonce de la suppression de 1 050 postes chez General Electric à Belfort a suscité beaucoup de colère et de désarroi. Au total, 3 000 emplois directs et indirects seraient concernés par cette décision. Un coup de massue pour les salariés et pour toute la région, d'autant plus que l'industrie a toujours été omniprésente dans cette ville de 50 000 habitants. Les conséquences pourraient se répercuter dans tous les secteurs, dont le commerce.