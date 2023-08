Général Georgelin : l'hommage des ouvriers de Notre-Dame

Une vie entière au service du pays. Ancien chef d'état-major des armées, Jean-Louis Georgelin n'avait plus qu'une obsession, reconstruire Notre-Dame et temps et en heure. Dans la cour des Invalides, ils sont nombreux à avoir servi sous ses ordres, soldats, ouvriers, orphelins, d'un meneur d'hommes hors pair. Il est connu pour ne pas mâcher ses mots, mais aussi pour être proche de ses troupes. Une centaine de compagnons du chantier de la cathédrale sont venus lui dire adieu. Fervent catholique, il a mené cette reconstruction avec poigne et avec passion. Sans lui, la réouverture de la cathédrale n'aurait peut-être pas eu lieu dès l'année prochaine. La dépouille de Jean-Louis Georgelin a quitté les Invalides, portée par les élèves de Saint-Cyr, la prestigieuse école militaire dont il était, lui-même, diplômé. Le général sera enterré dans son petit village natal, dans les Pyrénées. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Desmoulins, F. Petit