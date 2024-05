Généraliste : bientôt une consultation à 30 euros ?

Consulter un généraliste coûtera peut-être plus cher dans quelques mois. Pour cette patiente, une augmentation serait tout à fait justifiée. La consultation coûte actuellement 26,50 euros et devrait passer à 30 euros d'ici la fin de l'année, soit plus de 13% d'augmentation. Il s'agit d'une avancée loin d'être suffisante pour ce médecin installé depuis 50 ans. "On assiste à une dégradation de la qualité de prise en charge des patients", confie Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la fédération des médecins de France. Le Dr. Jean-Paul Hamon, lui, voulait un prix plus élevé, mais un tel changement va déjà coûter très cher : 1,6 milliard d'euros supplémentaires pour l'assurance-maladie. Les médecins doivent donc s'engager sur une quinzaine de contreparties. Pour Agnès Giannotti, l'effort doit être partagé : "pour les arrêts de travail, il faudra beaucoup d'actions en direction des employeurs". Mais rien n'est fait, de nouvelles consultations internes au syndicat auront lieu la semaine prochaine. L'objectif est de signer l'accord avant fin mai. TF1 | Reportage S. Cardon, M. Gatineau