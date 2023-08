Geneviève de Fontenay, la dame au chapeau qui incarnait Miss France envers et contre tout

Nous ne la verrons plus porter son fameux chapeau. Ce couvre-chef aura accompagné l’ex-présidente du comité Miss France tout au long de sa vie publique. La dame au chapeau était finalement bien plus connue que ses Miss. Elle n’était pourtant pas prédestinée à cette vie. Fille d’un père ingénieur et aînée d’une fratrie de dix enfants, Geneviève de Fontenay se destinait au métier d’esthéticienne. Tout bascule l’année de ses 22 ans. Elle se présente à un concours de beauté… et gagne. C’est ainsi que débute son histoire avec Louis de Fontenay. Ce dernier crée en 1954 le comité Miss France. Le concours n’échappe pas aux critiques, mais cela n’empêche pas son ascension. À la mort de son mari, en 1981, Geneviève de Fontenay prend la tête du comité. Cinq ans plus tard, pour la première fois, l’élection est diffusée à la télévision. Après avoir vendu en 2002 la société avec son fils Xavier, elle crée un concours parallèle. Il ne rencontrera jamais le même succès.