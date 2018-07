Géolocalisation : le système Galileo a mis en orbite quatre nouveaux satellites

Le système de navigation européen Galileo devient un concurrent sérieux pour le GPS américain. La fusée Ariane 5 a en effet mis en orbite le 25 juillet 2018 quatre nouveaux satellites. Un lancement qui permettra à ce système de couvrir désormais 99% de la planète. Ce GPS de l'Europe va plus loin que son concurrent américain en offrant un système de guidage plus précis et plus performant à un mètre. Cette avancée permet à l'Europe d'être autonome dans le domaine du système de guidage par satellite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.