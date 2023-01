George Clooney aide des sinistrés du Var

Il suffit de se promener dans les rues de la commune du Val, photo à la main, pour que les visages s’illuminent. Ici, tous ou presque ont entendu parler de l’acteur et de son geste généreux. Direction l’Hôtel de ville où Monsieur le maire vérifie une transaction inhabituelle. "Monsieur Clooney a fait un don de 20 000 euros par virement en faveur des sinistrés des inondations du 4 octobre 2021", explique Jérémy Giuliano. Il y a plus d’un an, le village du Val est ravagé par des inondations. Les dégâts sont considérables : plus de 200 000 euros. Alors, l’aide de George Clooney est bienvenu. "J’ai pris ça comme un don du ciel. C’était magique, parce qu’on était vraiment dans un moment très dur, très difficile", confie encore l’élu. Cet argent a permis d’héberger une dizaine de familles. Parmi les sinistrés, Sylvie Mignone vient tout juste de se réinstaller dans sa maison. Elle a d’ailleurs un message pour la star américaine : "Pour l’instant, je ne l’ai pas encore rencontré, mais à l’occasion, je pourrais peut-être lui dire merci de vive voix". Propriétaire d’un domaine situé dans une commune voisine, George Clooney est attendu impatiemment par les habitants du Val. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar