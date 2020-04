Gérald Kierzek : "Il faut un essai clinique bien conduit pour connaître l'efficacité de l'hydroxychloroquine"

Pour savoir si le traitement à l'hydroxychloroquine est efficace ou non, on ne peut pas se baser sur des cas individuels. C'est tout l'enjeu et tout l'objectif des essais cliniques bien conduits. Le Pr Didier Raoult propose en effet ce médicament avec un antibiotique dans un protocole très particulier. Il faut comparer ce dernier avec un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe de patients non traités par l'hydroxychloroquine, pour en connaître l'efficacité.