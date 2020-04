Gérald Riesberg : "Nous accueillons des patients qui proviennent des hôpitaux publics"

Au vu de la saturation des hôpitaux publics, certains patients sont transférés dans des structures privées. Gérald Riesberg, directeur des cliniques Saint-Brice et Pays de Seine, nous confie qu'il accueille des patients en provenance des hôpitaux publics. Cette démarche entre dans le cadre d'un partenariat en termes d'échange de matériels. A noter que ce partenariat n'est pas le même sur tout le territoire. Quid des infrastructures de ces cliniques privées ?