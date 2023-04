Géranium : le printemps en façade

On l’appelle le roi des balcons à Dorlisheim (Bas-Rhin). Et son titre n’est jamais usurpé. Le géranium trône avec fierté. Il embellit les façades des maisons à colombages. Le début de saison est attendu. Dès le mois d’avril, il occupe toute la place chez les horticulteurs. Ici, 80 000 géraniums attendent de trouver preneur. Nathalie est venue faire son choix. "C’est vraiment un plaisir de choisir les géraniums, de pouvoir enfin les installer au balcon. Le plaisir, c’est de pouvoir leur apporter de l’eau, de les voir s’épanouir tout au long de l’été", confie-t-elle. Le géranium d’Alsace se décline en deux grandes variétés : à planter dans son jardin ou bien jardinière sur les balcons et les rebords de fenêtre. Ses principales couleurs sont le blanc, le rose ou le rouge. Une plante facile à entretenir, avec un seul impératif : de l’eau. Mais de temps en temps, pour le plaisir des yeux, il faut également enlever les fleurs qui fanent. Résistant au froid et aux fortes chaleurs, le géranium est aujourd’hui plus que jamais l’emblème des balcons fleuris, l’un des symboles de la région. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre