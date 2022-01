Gérard, 93 ans et toujours moniteur de ski

S'il n'y a pas d'âge pour apprendre à skier, il n'y en a pas forcément non plus pour transmettre sa passion. Et ce moniteur bénévole est très expérimenté sur le sujet. 93 ans et toujours ces mêmes petits exercices pour apprendre à glisser. Gérard David donne des leçons depuis presque quatre décennies chaque hiver. Ce mercredi, il encadre quatre jeunes enfants au plus près avec toujours la même énergie... ou presque. Deux heures de cours, de conseils et de bienveillances, alors les petits skieurs sont immédiatement conquis : "il skie très bien", "on peut faire du sport même si on est un peu âgé", "ça m'impressionne, c'est le meilleur prof que j'ai eu". À tel point qu'à Super-Besse (Puy-de-Dôme) et surtout dans son club de ski, Gérard ne laisse personne de glace. Surtout qu'à la fin de chaque cours, il prend toujours le temps d'un petit goûter avec les enfants. Tous les mercredis, Gérard va chausser ses skis en attendant les vacances de février avec impatience pour être là quasiment tous les jours. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive