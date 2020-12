Un pêcheur de poissons vivants

Dans la baie de La Ciotat, tout le monde connaît Gérard Carrodano. On peut même dire que c'est un sacré personnage qui explore des fonds marins depuis son enfance. "C'est le plus beau des mondes, on est complètement déconnecté de tout et cela m'a envoûté depuis que je suis tout petit", dévoile-t-il. Gérard Carrodano, marin pêcheur de 65 ans, a lui-même inventé son métier : pêcheur de poissons vivants. C'est lui qui a pêché les spécimens de Méditerranée qu'on découvre dans les grands aquariums européens. Depuis trente ans, ce champion de chasse sous-marine a troqué ses flèches contre ses épuisettes. Ce marin pêcheur totalise plus de 7 000 plongées. Il propose une centaine de poissons et autant d'inverterbrés dans sa liste. C'est notamment le cas de ce jeune poulpe qui peut partir en Suède ou Allemagne, sur les traces d'un illustre prédécesseur. Celui-ci a même fait un buzz en 2010. Gérard Carrodano fournit une centaine d'aquariums dans toute l'Europe. En général, il expédie des colis sécurisés, mais parfois, ses habitués se déplacent à La Ciotat.