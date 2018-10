Gérard Collomb de retour à Lyon : qu'en pensent les Lyonnais ?

Gérard Collomb quitte officiellement le gouvernement. Il s'apprête à reprendre son siège de maire à Lyon et entend désormais se consacrer à la bataille des municipales en 2020. Les habitants lyonnais voient son retour plutôt d'un bon œil. Il a notamment laissé une image d'un homme dynamique qui a su développer sa ville. Même si certains tempèrent son bilan, l'ancien ministre de l'Intérieur reste l'homme fort de Lyon. Finalement, c'est son choix de quitter sa ville pour le gouvernement qui suscite des critiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.