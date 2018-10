Gérard Collomb quitte officiellement l'Intérieur

L'ancien ministre de l'Intérieur Gerard Collomb a finalement quitté le gouvernement Macron pour retrouver la mairie de Lyon. Dans la matinée du 3 octobre 2018, l'homme politique a en effet cédé les clefs de la place Beauvau au Premier ministre Edouard Philippe. Ce dernier prendra d'ailleurs en charge l'intérim, le temps de trouver un vrai remplaçant. Ce départ risque de perturber le gouvernement comme on a pu le voir au Conseil des ministres de cette journée. A noter que Gérard Collomb et Emmanuel Macron étaient très proches. Comment en sont-ils arrivés à un tel divorce ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.