Gerberoy, un écrin du XVIIe siècle

Dans le lacet des ruelles escarpées, on chercherait en vain une fausse note. Des maisons de briques et de bois joliment fleuries, aux toitures de tuiles, tout ici respire l'harmonie. Sans l'irruption bruyante d'un symbole de modernité, on croirait que le village est figé depuis le XVIIe siècle. Sur ce village aux confins de la Normandie et de l'Oise, Christian Pillon est intarissable. La fameuse "maison bleue" est l'une des plus anciennes, parfaitement entretenue comme toutes les maisons du village. Une association vieille de plus d'un siècle y veille toujours et guide ces habitants. Sa beauté, le village de 250 habitants la doit en grande partie au peintre Henri Le Sidaner. Il cherchait un lieu où peindre en plein air, sorte de Giverny à la manière de Monet. Le sculpteur Rodin a guidé ses pas jusqu'à Gerberoy. Ce sont un jardin et des roses, une inépuisable source d'inspiration. Au jardin des ifs, c'est jour de taille. Yann Prévost s'attaque à un if pluricentenaire, véritable dinosaure végétal. La déambulation se poursuit à travers le potager. C'est lui qui alimente la table du restaurant. Le chef y met à l'honneur des produits oubliés des cuisiniers. TF1 | Reportage M. Croccel, S. Fortin