Gers : le premier marché au gras avant Noël

A deux mois des fêtes de fin d'année, du monde se bouscule devant le hall du marché au gras de Samatan, dans le Gers. Des habitués, fidèles au rendez-vous, sont en effet venus profiter de l'ambiance et des produits de qualité. Les producteurs y exposent leurs meilleurs foies gras à un prix moyennant les 30 euros le kilo. Après deux années difficiles marquées par des épisodes de grippes aviaires en 2017 et 2016, le marché au gras de Samatan est de retour.