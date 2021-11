Gestes barrières : avons-nous baissé la garde ?

L'utilisation du gel hydroalcoolique est un geste que nous avons inlassablement répété. Le faites-vous toujours ? Et le masque est-il plutôt sur le nez ou en version bracelet ? En un mot : y aurait-il du relâchement dans l'air ? "Si ça repart, ce n'est pas pour rien", "oui, on se relâche", affirment des passants à Lyon (Rhône). Une gérante de bar le confie, faire respecter les gestes barrières est de plus en plus dur. "Quand on leur demande leur pass sanitaire, c'est "ah mais encore !"", ajoute-t-elle. Dans une pharmacie, les ventes de gel hydroalcoolique ont été divisées par deux ces dernières semaines. Toutefois, tout n'est pas perdu. Dans les transports en commun, on ne lâche rien. Et la bise, elle, semble définitivement abandonnée. Un commerçant a même constaté un sursaut ces derniers jours. "En week-end, c'est un peu moins gérable. Mais en semaine, ils font quand même très attention", raconte-t-il. En effet, c'est le retour de la vigilance à l'heure où 26 départements imposent de nouveau le masque en ville ou lors de rassemblements. TF1 | Reportage G. Charnay, M. Clément