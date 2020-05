Gestes barrières : les "brigades Covid" font de la pédagogie dans la rue

Bien qu'ils aient été adoptés, les masques ne sont pas toujours très bien portés. Pour beaucoup, ceux-ci restent encore méconnus et demandent de nouvelles habitudes. A Strasbourg, par exemple, des équipes des "brigades Covid" sont présentes dans les rues pour rappeler aux gens les gestes barrières et donner des conseils pratiques. De la pédagogie utile sans faire de leçon, une initiative inédite pour accompagner la sortie du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.