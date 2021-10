Gestes barrières : les Français se relâchent-ils ?

À Metz (Moselle), certains ont repris leurs bonnes vieilles habitudes. Encouragés par un contexte sanitaire qui s'améliore, les clients du marché de la région laissent parfois tomber le masque alors qu'il y est encore obligatoire. Entre les étals, la plupart des habitués ont gardé les gestes barrières sans forcément maintenir le mètre de distance. Nous n'avons pas vu de bises sur le marché. Mais Martin, adepte des thés dansants, avoue distribuer à nouveau des baisers à ses cavalières. "Ça fait partie du bien-être et de la convivialité", témoigne-t-il. Dans les commerces, les jauges sont toujours respectées. En revanche, les flacons de gel hydroalcoolique ont tendance à se faire plus rares. Les contrôles du pass sanitaire continuent en terrasses. "On va dire qu'à 99%, on nous le demande généralement partout" ; "On aimerait que ça s'arrête. On reprend une vie normale". En Moselle, les écoliers doivent encore porter le masque. Une obligation qui pourrait prendre fin la semaine prochaine.