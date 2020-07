Gestion de la crise du coronavirus : le point sur les plaintes déposées

Un collectif de soignants a dénoncé les conditions dans lesquelles ses membres ont travaillé pendant la crise du coronavirus. En mars, il avait déposé une plainte pour homicide involontaire, mais n'a pas eu de réponse. Le collectif en a alors émis une deuxième et s'est constitué partie civile. Le parquet de Paris traite en parallèle d'autres plaintes visant les autorités administratives, mais aussi les Ehpad. Elles émanent de collectifs de soignants, de syndicats, d'associations et de particuliers.