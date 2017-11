La gestion des déchets inquiète le Pas-De-Calais

D'ici quelques mois, un champ choisi dans le Pas-de-Calais deviendra un lieu de méthanisation pour transformer les déchets en gaz. Toutefois, les habitants de Gouy-sous-Bellone n'en veulent pas et le font savoir. Ce procédé permet pourtant de produire de l'énergie renouvelable. Pour les installations, c'est la préfecture qui délivre les autorisations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.