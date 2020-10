Gestion du Covid par le gouvernement : perquisitions chez plusieurs personnalités politiques

Des perquisitions ont eu lieu aux domiciles et bureaux du ministre de la Santé, du directeur général de la Santé, de l'ancien Premier ministre et d'autres personnalités qui ont dirigé la crise sanitaire. Celles-ci ont été supervisées par la Cour de justice de la République. Elle seule peut enquêter sur des présumés faits délictueux commis par des membres du gouvernement dans l'exercice de leur fonction. Une avancée de l'enquête saluée par le collectif de soignants, à l'origine de la plainte déposée devant la CJR. D'après Maître Fabrice Di Vizio, avocat de ce collectif, il s'agit d'une preuve que la justice fonctionne et qu'elle s'intéresse au dossier. Il est à noter que les plaignants reprochent l'incohérence des mesures prises au début de la pandémie ainsi que l'absence d'application des recommandations de l'OMS. Les différents protagonistes seront entendus par la justice dans les semaines à venir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.