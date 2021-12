Gigantesques incendies dans le Colorado, aux Etats-Unis

Le feu n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres de ce restaurant rempli de dizaines d'enfants. Il faut donc évacuer d'autant plus qu'une vent très fort pousse les flammes droit vers le bâtiment. Des rafales à plus de 160 km/h. Commencent alors la course jusqu'à la voiture et la fuite d'un immense incendie. Près de Denver, dans l'Ouest américain, l'incendie a touché deux villes et brûlé en quelques heures presque 600 habitations. "Voir des maisons, des vies entières partir en fumée, c'est dur et ce vent rend le feu tellement imprévisible", se désole cet habitant. En plein hiver, cet incendie est exceptionnel, mais les sols sont très secs suite à plusieurs sécheresses. Le vent propage en plus les flammes à une vitesse incroyable et il empêche aussi de faire voler les avions bombardiers d'eau. Les pompiers ne peuvent donc compter que sur leur moyen terrestre pour essayer de maîtriser ce feu. Jusqu'ici, 33 000 personnes ont dû être évacuées. TF1 | Reportage F. Litzler, S. Py