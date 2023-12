Gigantesques inondations : l'armée en renfort

Cairns, 150 00 habitants, transformée en marécage géant. Sur ce qui étaient hier encore des routes, des torrents de boue déchaînés. Filmé tous les jours depuis une semaine, un pont vient de disparaître. Le Nord-est de l'Australie est frappé par des pluies diluviennes et des crues historiques. Dans un quartier, l'eau est montée de plusieurs mètres. Les secouristes découvrent des habitants, réfugiés sur leur toit. Au moins 200 personnes sont évacuées, des routes coupées, et des avions, les ailes dans l'eau. "Je pense que je n'ai jamais vu une situation comme celle-là", témoigne un habitant. Conséquence plus inattendue, l'arrivée de crocodiles à la dérive dans certaines centre-villes. Il faudra tout le courage de ces habitants et de ces policiers pour capturer ce reptile à mains nues. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Boumghar