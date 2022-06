Gigondas, le vin des Dentelles de Montmirail

Dans les ruelles de Gigondas (Vaucluse), on entend un bruit familier, des bouteilles qui tintent. On comprend tout de suite que le vin est un personnage incontournable du village. Ces panoramas étourdissant de beauté autour des Dentelles de Montmirail, Louis Barruol et ses ancêtres les ont façonnés. Mais plus que la vue, c'est le sol qui intéresse Louis. Il est la quinzième génération de vignerons. Chez les Barruol, on se passionne pour la géologie et le patrimoine. Il veut faire partager une découverte exceptionnelle dans la cave de son domaine, des vestiges romains. Il y a près de 2 000 ans, les Romains vinifiaient déjà dans la cave de Louis. Sur les 200 vignerons que compte l'appellation Gigondas, l'une des plus jeunes s'appelle Thémis Souchière-Vinay, 26 ans. Elle fait pousser ses vignes sous la protection des Dentelles de Montmirail. Elle surveille ses futures grappes de très près. En septembre, quand elles seront mûres et gorgées de jus, elle les emmènera dans la cave coopérative de Gigondas. TF1 | Reportage F. Miara, S. Fargeot