Gilbert Bécaud, 20 ans déjà : les confidences de sa fille Emily

Gilbert Bécaud, c'est une succession de tubes ancrés dans nos mémoires. Aujourd'hui, sa fille Emily Bécaud chante à son tour. Elle était montée sur scène plusieurs fois avec son père et désire avant tout perpétuer son style. Elle a travaillé dix ans avec son père. Sa chanson préférée : "Je reviens te chercher". "Elle est personnelle pour moi. Grâce à cette chanson, je suis là", confie-t-elle. En 1968 après une séparation, Gilbert va reconquérir sa femme. Pour les 20 ans de sa disparition, paraît un livre qui raconte le parcours de ce Toulonnais passionné de musique depuis l'enfance. Autre sortie : trois disques réunissant ses standards et des inédits dont "My emotions", un duo virtuel entre Emily et son père. "Tout le monde peut chanter du Bécaud. C'est justement ça qui en fait sa force", raconte Emily. Pour l'artiste, l'essentiel était de chanter. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez