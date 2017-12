Gilbert Montagné prêt pour son concert aux Folies-Bergère

Gilbert Montagné est en concert les 4 et 5 décembre 2017 aux Folies-Bergères. Juste avant de retrouver son public qui le suit depuis 46 ans, le chanteur répète avec ses musiciens. L'occasion pour lui de reprendre ses plus grands tubes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.