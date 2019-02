Gilets jaunes à Montpellier : la Chambre de commerce engage des vigiles pour sécuriser les magasins

Les habitants ne se hasardent plus à faire du lèche-vitrine tous les samedis après-midi à Montpellier par peur des incidents liés aux manifestations des gilets jaunes. Un manque à gagner pour bon nombre de magasins. La Chambre de commerce a alors décidé d'engager 135 vigiles privés pour protéger les commerces du centre-ville. Un nouveau dispositif qui rassure les commerçants mais un peu moins les clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.