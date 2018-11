Les gilets jaunes bloquent le dépôt de carburant de Frontignan

À Frontignan, les gilets jaunes ont bloqué la route aux camions-citernes. Ils ont juste laissé une petite voie pour permettre aux salariés de passer. Des routiers sont venus leur prêter main forte. Ensemble, ils protestent contre les taxes et prévoient d'assécher les stations-service. Le sous-préfet de l'Hérault est venu pour tenter de négocier avec les manifestants pour leur demander de laisser passer trois camions qui approvisionnent les hôpitaux. Ces derniers ont accepté, mais ils comptent bien inscrire leur mouvement dans la durée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.