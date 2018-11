Les gilets jaunes bloquent une dizaine de dépôts pétroliers

Une cinquantaine de gilets jaunes ont bloqué la seule route qui mène au dépôt pétrolier de Frontignan, dans l'Hérault. Pourtant, ce dernier fournit en carburant tout le Sud-Ouest du pays. Plus aucun poids lourd n'y a accès. En tout, l'Hexagone compte près de 200 dépôts pétroliers comme celui-ci et moins de dix ont été bloqués dans la matinée du 19 novembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.