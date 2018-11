Gilets jaunes : Christophe Castaner a taclé François Hollande pour son entrée en lice

François Hollande a incité les gilets jaunes à poursuivre leur mobilisation. Il organise une rencontre ce 30 novembre 2018 à Montauban, au lendemain d'un premier contact en Ardèche. En réponse à cette entrée en lice, Christophe Castaner a accusé l'ancien chef d'Etat d'amnésique et de cynique. En outre, François Bayrou s'est exprimé à la radio après les événements à la mairie de Pau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.