Gilets jaunes : Clermont-Ferrand se prépare à un samedi difficile

Pour le quinzième samedi consécutif, les gilets jaunes prévoient de nombreuses manifestations dans toutes les villes le 23 février 2019. À Clermont-Ferrand, on s'y prépare et les commerçants essaient de prendre leurs précautions. Depuis quatre jours, les entreprises chargées de sécuriser les vitrines des commerces sont débordées. Avec des chiffres d'affaires en chute libre, ces derniers subissent de grosses pertes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.