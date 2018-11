Gilets jaunes : d'importants dégâts sur les Champs-Élysées

La manifestation des gilets jaunes a dégénéré sur les Champs-Élysées le 24 novembre 2018. Plus de 100 personnes ont été interpellées et une trentaine blessées dont sept policiers. Au total, dix feux ont été détruits. Il faudra plusieurs jours pour réparer le mobilier urbain notamment la douzaine d'abribus vandalisée. C'est un week-end à oublier pour les commerçants. Cinq terrasses ont été brûlées et les vitrines de 32 enseignes et de trois restaurants ont été pris pour cibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.