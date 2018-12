Gilets jaunes de La Ciotat : insatisfaits de l'annonce d'Edouard Philippe

Notre envoyé spécial Baptiste Guénais est allé sur le barrage des gilets jaunes de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Il a recueilli leurs ressenties suites aux annonces du Premier ministre ce 4 décembre 2018. Ces manifestants ne sont pas satisfaits des mesures annoncées par Edouard Philippe. Un gilet jaune affirme "qu'on essaye un peu plus de nous mettre de la poudre aux yeux avec une petite mesurette que les Français ne sont pas en mesure d'accepter. On ne bougera pas parce que les Français, dans sa plus grande majorité, demandent tout simplement la destitution de Mr Macron". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.