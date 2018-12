Gilets jaunes : que disent les enfants ?

À Saint-Martin-de-Londres, des élèves de l'école primaire comprennent déjà l'existence des gilets jaunes. Le sujet n'est pas abordé en classe, mais les enfants en discutent. Ils savent dans quelles difficultés financières sont les Français. Ils ont même rencontré des manifestants sur les routes et vu les violences à la télévision. Une réalité qui les a marqué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.