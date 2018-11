Gilets jaunes : Emmanuel Macron affirme "ne pas céder à tous les reculs faciles"

A la veille de la manifestation des gilets jaunes à Paris le 1er décembre 2018, Emmanuel Macron affiche sa fermeté. "C'est dans ces moments-là qu'on teste aussi la force d'âme d'un pays, d'un peuple, et en quelques mesures, de ses gouvernants. Dans la capacité à tenir un cap, sans céder aux démagogies (...) Et dans la volonté qu'on peut avoir de ne pas céder à tous les reculs faciles", a-t-il indiqué, en déplacement en Argentine pour le G20. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.