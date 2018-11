Gilets jaunes : Emmanuel Macron change de ton et de geste

Dans son discours sur la transition énergétique le 27 novembre 2018 à l'Élysée, Emmanuel Macron a annoncé un changement de méthode. Une sorte de mea culpa qui ne parvient pas à calmer la colère des gilets jaunes. En effet, ces derniers voulaient des mesures concrètes. Durant la prise de parole du chef de l'État, on a pu remarquer des changements de geste et de ton. En évoquant la réception d'une délégation et la promesse d'une taxe évolutive sur le carburant, Emmanuel Macron affirme avoir compris les craintes exprimées par les gilets jaunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.