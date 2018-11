Gilets jaunes : Emmanuel Macron présentera un nouveau cap pour la transition écologique

Le président de la République tente d'apaiser la colère des gilets jaunes. Il s'adressera le 27 novembre 2018 aux acteurs du développement durable et de l'écologie ainsi qu'aux syndicats et aux représentants des gilets jaunes. Emmanuel Macron prévoit de leur annoncer de nouvelles mesures pour la transition écologique, visant à la rendre "acceptable et démocratique". Vont-elles calmer la grogne des gilets jaunes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.