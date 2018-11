Gilets jaunes : faut-il changer de stratégie ?

On compte beaucoup moins d'actions des gilets jaunes ce 21 novembre 2018. Le ministère de l'Intérieur note 96 points de blocages ce matin contre 208 la veille. Au vu des mécontentements de plusieurs automobilistes et de la circulation chargée sur les routes, les manifestants ont adopté une autre stratégie. Ils évitent de "crisper" les gens et font en sorte qu'ils comprennent leur situation. Ce qui ne leur enlève en rien leur détermination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.