Gilets jaunes : qui ira rencontrer Edouard Philippe à Matignon ?

La réunion officielle entre le Premier ministre et les gilets jaunes est prévue ce 30 novembre 2018 à Matignon. La composition ainsi que le nombre de gilets jaunes restent méconnus. Il y a deux jours, le cabinet du Premier ministre a déjà fait parvenir huit invitations pour une rencontre dont l'issue ferait débloquer la situation actuelle. Celui-ci a essuyé trois refus pour différentes raisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.