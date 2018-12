Gilets jaunes : Marine Le Pen pointe du doigt la responsabilité d'Edouard Philippe

L'abandon de la hausse des taxes par le gouvernement a été salué à droite. Du côté du Rassemblement National, Marine Le Pen a estimé qu'Edouard Philippe "s'était mal comporté", mais a également appelé à l'arrêt des violences pour la manifestation prévue ce 8 décembre 2018. Par ailleurs, les députés socialistes, communistes et de La France insoumise vont déposer une motion de censure contre le gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.