Gilets jaunes : des milliers de naufragés de la route coincés sur l'A10

Les gilets jaunes entament leur cinquième journée de manifestation. Les blocages sont de moins en moins nombreux mais ils impactent encore des milliers d'automobilistes. Sur l'autoroute A10, la circulation a été paralysée depuis la soirée du 20 novembre 2018 et nombreux sont ceux qui ont dû dormir dans leurs voitures. En attendant que la situation ne se débloque, les équipes de secours se déploient pour leur apporter de l'eau et de la nourriture.