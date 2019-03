Gilets jaunes : la mobilisation des militaires de Sentinelle est-elle une bonne idée ?

Des militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés le 23 mars 2019, en marge de la nouvelle journée de manifestation des gilets jaunes. Ils assureront des gardes renforcées devant les bâtiments officiels et soulageront ainsi les forces de l'ordre. Une stratégie qui suscite des réactions divergentes sur le marché de Bouaye, en Loire-Atlantique. Si certains se montrent dubitatifs, voire craintifs, nombreux sont ceux qui sont carrément contre l'idée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.