Gilets jaunes : la mobilisation reste forte

Les gilets jaunes entament leur 18ème journée de mobilisation avec des barrages un peu partout. À Narbonne, les manifestants bloquent l'entrée de l'autoroute aux camions depuis le 17 novembre 2018. Un mouvement de ras-le-bol qui mobilise les salariés le soir et les retraités dans la journée. Toujours très déterminés, ils souhaitent un changement radical. À Lorient, les gilets jaunes expriment le même sentiment. Alors que la pénurie d'essence commence à se faire sentir, le dépôt de carburant reste bloqué et les gilets jaunes s'organisent.