Les gilets jaunes, plus que jamais déterminés

Les gilets jaunes sont mobilisés un peu partout dans le pays. De Cholet à Limoges, en passant par Antibes et Perpignan, ils ne lâchent rien quitte à passer Noël sur les points de blocage. De plus, des professionnels du bâtiment et même des lycéens ont rejoint le mouvement. Les revendications diffèrent d'une région à une autre.