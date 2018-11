Gilets jaunes : le point sur la mobilisation par région

Environ 350 barrages et actions diverses effectués par les gilets jaunes ont eu lieu dans tout le pays le 19 novembre 2018. À Caen, le rond-point de la porte d'Espagne était l'un des sites bloqués les plus chauds avec 1 200 personnes mobilisées. Au quatrième jour de la manifestation, des dépôts de carburant sont progressivement débloqués par les forces de l'ordre. En Moselle, certains barrages transforment les centres commerciaux en zone déserte. Délogés un peu partout, les gilets jaunes promettent de revenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.