Gilets jaunes : le point sur la situation

Selon le ministère de l'Intérieur, 268 manifestations ont été enregistrées ce 22 novembre 2018, soit 70 de moins que la veille. À Brest, un échange tendu a eu lieu entre les gilets jaunes et le sous-préfet sur la taxation du gazole non routier. Dans la Drôme, les gilets jaunes entravent l'entrée d'un entrepôt. Ils laissent passer un camion toutes les deux heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.